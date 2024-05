Cremonese-Venezia: le probabili formazioni

Si è giunti all’atto conclusivo dei playoff di Serie B: il primo round della finale tra Cremonese e Venezia. Non vi è stata nessuna sorpresa quindi, a contendersi l’ultimo posto valido per la Serie A saranno la terza e la quarta forza del campionato cadetto. Il fischio di inizio è previsto per questa sera alle 20:30 allo stadio Zini di Cremona. Il ritorno si disputerà invece il 2 giugno sempre alle 20:30 in quel di Venezia. Andiamo a vedere le probabili scelte dei due allenatori.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Quagliata; Vazquez, Coda. All. Stroppa.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Lella, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. All. Vanoli.

Foto: instagram Cremonese