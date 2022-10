Cremonese-Udinese, le formazioni ufficiali

Alle 15, si sfidano Cremonese e Udinese, in una gara delicata per i lombardi, alla ricerca del primo successo in campionato, mentre i friulani vogliono riscattare il ko interno contro il Torino.

Queste le formazioni ufficiali:

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Bianchetti, Locoshvili, Aiwu; Sernicola, Meite, Ascacibar, Valeri; Pickel; Okereke, Dessers. Allenatore: Alvini.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu. Allenatore: Sottil.

Foto: twitter Udinese