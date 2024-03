Cremonese, Stroppa: “Perdere così fa male. Ci siamo fatti gol da soli”

La Cremonese è stata clamorosamente travolta dal Sudtirol con un netto 3-0, nel match giocato oggi al Druso e valido per il 30° turno del campionato cadetto. Nel post gara, ai microfoni di Sky, il tecnico dei grigiorossi Giovanni Stroppa ha commentato con le seguenti parole la pesante sconfitta subita dalla sua squadra per mano degli altoatesini:

“Abbiamo fatto tutto da soli. Partita inverosimile per come è stata giocata dai miei calciatori: palle gol a non finire, due pali e poi c’è chi non riesce a fare gol e chi lo fa. Castigati nell’unica situazione del primo tempo e poi ci siamo fatti gol da soli. Bisogna continuare così e prenderla come un incidente di percorso. Quanto fatto fin qui è eccezionale. Perdere così fa male, ma spero che sia tutto in una volta sola. Bisogna archiviare, far tesoro e rimboccarsi le maniche, come sempre”.

Foto: Instagram Cremonese