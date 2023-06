Cremonese, solo terapie per Dessers. Il report

La Cremonese mette nel mirino l’ultima partita di campionato contro la Salernitana. Ecco il report dell’allenamento odierno: “Penultimo allenamento per la Cremonese, al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, prima della partita con la Salernitana che chiuderà la stagione 2022/23 dei grigiorossi. Al termine dell’attivazione fisica in palestra, la squadra si è spostata sul campo numero 4 dove la sessione è proseguita con il riscaldamento tecnico, partita a tema e partita con sponde. Okereke ha svolto attività differenziata, aggregandosi nel finale al gruppo; lavoro in palestra per Lochosvhili, terapie in struttura specializzata per Desssers”.

Foto: Instagram Cremonese