Cremonese-Samp, rimandata la prima vittoria di Semplici: a Bellemo risponde Vasquez

Cremonese-Sampdoria, sfida di Serie B, termina 1-1.

Il primo tempo della gara vede protagonista la Samp, che trova il vantaggio al 37′ con il gol di Bellemo. Nel secondo gli uomini di Semplici si abbassano notevolmente, lasciando spazio alla Cremonese. Arriva infatti al 61′ il pareggio di Vasquez, che pone in equilibrio la gara. I padroni di casa tengono il controllo della partita per tutto il secondo tempo, rendendosi pericolosi in svariate occasioni, ma il risultato finale resta invariato: Cremonese-Sampdoria finisce 1-1, slitta ancora la prima vittoria blucerchiata di Semplici.

Foto: Instagram Sampdoria