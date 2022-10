Cremonese, Lochoshvili: “Con Kvaratskhelia siamo molto amici. Ha le carte in regola per diventare una star”

Cremonese-Napoli è anche la sfida tra due grandi amici, ovvero il difensore dei padroni di casa, Luka Lochoshvili, e l’attaccante azzurro Kvaratskhelia, entrambi georgiani. Proprio il difensore della squadra neopromossa ha parlato del talento partenopeo, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Siamo molto amici, abbiamo cominciato tutti e due nella Dinamo Tbilisi e adesso giochiamo insieme in Nazionale. Ci conosciamo molto bene. Ho visto i suoi progressi nel tempo ed ero sicuro che una grande squadra avrebbe esaltato le sue qualità. Ha tutto per diventare una star”.

Foto: instagram Napoli