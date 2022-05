Cremonese in Serie A, Pecchia: “Abbiamo fatto la storia. Orgoglioso di quesrti ragazzi”

Il tecnico della Cremonese, Fabio Pecchia, a Dazn, ha parlato dopo la vittoria di Como, che ha sancito la promozione in Serie A dei grigiorossi.

Queste le sue parole: “È una soddisfazione grandissima, con tanti giovani in un campionato difficilissimo. Abbiamo fatto qualcosa di storia. Braida ha avuto fiducia in me e ora dopo 18 mesi questo è un giusto premio per tutti. I gol di Di Carmine? Ha dato poco per tanti problemi, ma nel momento decisivo ha dato quello che serviva. Sono felice per Samuel e per tutti. La squadra è composta da vecchi e giovani, ma l’età media è la più giovane del campionato. Uno spot per tutto il calcio italiano”.

Foto: Twitter Cremonese