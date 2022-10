Cremonese, Giacchetta: “Per fermare Kvaratskhelia servirebbe una gabbia speciale”. E su Gaetano…

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo a due giorni dalla sfida al Napoli, il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha ironizzato sul metodo da utilizzare per fermare Kvicha Kvaratskhelia, assoluto protagonista di questo avvio di stagione azzurro Per fermarlo ci vorrebbe un gabbia speciale”. Poi ha proseguito parlando di Gaetano, ex calciatore grigiorosso: “Sappiamo che ragazzo è, conosciamo bene il suo enorme valore: onestamente spero per lui che riesca a trovare posto nel Napoli di Luciano Spalletti e continuare la sua crescita. Ma, se così non fosse per questa stagione, saremmo ben contenti di riaverlo in prestito a gennaio. Identico discorso, però lo si può fare con la Juventus riguardo Nicolò Fagioli”.

