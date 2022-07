Cremonese, Ghiglione si presenta: “Occasione importante, voglio riscattarmi”

Paolo Ghiglione è un nuovo giocatore della Cremonese. Il giocatore, arrivato a titolo definitivo dal Genoa, ha rilasciato le prime parole da grigiorosso ai microfoni ufficiale del club: “Sono molto contento di essere qui, per me è un’occasione importante per riscattarmi. Spero di poter far bene in un campionato molto difficile come la serie A. Questo gruppo mi sembra un gruppo sano, conoscevo già alcuni giocatori. Un messaggio ai tifosi? Ci vediamo presto allo Zini, forza Cremonese!”

Foto: sito Cremonese