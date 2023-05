Cremonese, continuano le terapie per Dessers. Il report

La Cremonese continua ad allenarsi in vista della sfida contro la Lazio di domenica pomeriggio. Ecco il report odierno: “I grigiorossi, esaurita la fase dedicata all’attivazione muscolare svolta in palestra, si sono portati sul campo numero 4 per proseguire nel programma di lavoro con esercitazioni sul possesso palla, partite a tema, partita su metà campo. Attività differenziata per Chiriches (affaticamento muscolare) e Benassi, che sta recuperando da una contusione. Dessers (tendinopatia) prosegue nel ciclo di terapie presso una struttura specializzata. Domani allenamento alle ore 11”.

Foto: Instagram Cremonese