Cremonese, che strano: zero vittorie in Serie A e semifinale di Coppa Italia

L’avventura della Cremonese in Coppa Italia continua ad essere un vero e proprio sogno. I ragazzi di Davide Ballardini dopo aver eliminato al San Paolo il Napoli capolista, hanno messo a segno un altro storico successo. Mercoledì sera infatti i grigiorossi sono volati all’Olimpico per affrontare la formazione di Josè Mourinho. Il match è terminato 1-2 a favore di Dessers e compagni – i quali hanno strappato il pass per le semifinali di Coppa Italia, dove se la dovranno vedere con la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ma c’è un dato che sorprende: zero successi della Cremonese in Serie A, mentre quelli in Coppa ad oggi sono ben due contro squadre che lottano per obiettivi molto più alti. La Cremonese, dunque, afferra la semifinale del torneo, la seconda della sua storia.

Foto: Twitter Cremonese