Cremonese, che sorpresa in poche ore: solo conferme su Stroppa

La sorpresa raccontata in esclusiva da Sportitalia e poi ribadita da altre fonti non è più tale. Davide Ballardini viaggia verso l’esonero a Cremona, una scelta presa dopo un summit nella tarda mattinata per analizzare la pessima partenza in campionato malgrado un mercato molto importante (Coda compreso). Conferme assolute anche sul nome del sostituto, sarà Giovanni Stroppa pronto a diventare nelle prossime ore il nuovo allenatore della Cremonese, pronto un contratto fino al 2024 con opzione oppure direttamente fino al 2025. Cambia poco rispetto al ribaltone in panchina.

