Cremonese, c’è un positivo al Covid-19. Il comunicato

Aumentano i casi Covid nelle varie squadre. Questa mattina anche la Cremonese ha comunicato la positività di un proprio atleta nel gruppo squadra. Adesso si fa sempre più complicata la disputa della partita contro l’Empoli dato che i toscani hanno anche diversi casi. Il comunicato della società lombarda:

“U.S. Cremonese comunica che durante una i controlli effettuati nella giornata di domenica è stata evidenziata la positività al Covid-19 di un atleta del gruppo squadra. Il calciatore è stato isolato come previsto dalle direttive federali e ministeriali. In ottemperanza alla normativa in materia e al protocollo in vigore, su indicazione dell’ATS di Cremona, il gruppo squadra ha iniziato l’isolamento fiduciario con la possibilità, per tutti i negativi ai controlli, di svolgere la regolare attività di allenamento”.