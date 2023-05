Cremonese-Bologna, le formazioni ufficiali

Alle 15, apre la 36a giornata di Serie A la sfida tra Cremonese e Bologna.

Ultma chiamata per i lombardi, chiamati a vincere e sperare in miracoli nelle ultime due partite. Il Bologna è in corsa per l’ottavo posto.

Queste le formazioni ufficiali:

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Meité, Castagnetti; Pickel, Galdames, Okereke; Tsadjout.

All.: Davide Ballardini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lumucì, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Barrow; Arnautovic.

All.: Thiago Motta

Foto: Instagram Cremonese