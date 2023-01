Il retroscena: Cremonese-Ballardini, nessun contatto. Tra Alvini e D’Aversa…

Davide Ballardini e la Cremonese: nessun contatto, nessuna pole, nessuna prima scelta. Aria fritta. Semplicemente perché l’allenatore romagnolo prima di prendere in considerazione l’ipotesi Cremonese chiederebbe garanzie assolute e difficilmente scioglierebbe le riserve. I contatti indiretti con D’Aversa avrebbero motivo di esistere soltanto se si entrasse nel vivo. Ecco perché prima di parlare di Ballardini in pole e prima scelta Cremonese bisognerebbe controllare l’attendibilità (inesistente) della notizia. Almeno oggi. Ecco perché, soprattutto, prima di cambiare Massimiliano Alvini il club dovrebbe avere certezze che oggi non ha.

Foto: Twitter Cremonese