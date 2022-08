Cremonese, Alvini: “Ce la giocheremo con tutti. Mercato? Ho bisogno di un punto, più che di giocatori”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro la Roma, il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, ha così commentato il ko dell’Olimpico: “Siamo venuti a giocarcela e questa è la Cremonese. Abbiamo un’idea precisa, aggressiva, cercando di fare le due fasi di dominio, a prescindere dall’avversario. Logico che quando ti trovi grandi squadre con grandi campioni puoi far fatica in alcuni duelli, ma tu devi sempre avere un’idea, un’identità. Mercato? Ho bisogno di qualche punto, che questa squadra in queste due partite avrebbe meritato. Per i miei calciatori sono contento di come stanno lavorando, ho bisogno di loro. Di un punto, più che di giocatori. Cerchi di fare la partita e poi prendi un gol su angolo ti lascia il rammarico più grosso. Se analizzi la partita la differenza l’ha fatta un corner. I dettagli a volte per una squadra che deve salvarsi fanno la differenza. A Firenze abbiamo perso per un particolare, qui per un altro. Saric? Io ho la fortuna di lavorare con Simone Giacchetta e Ariedo Braida. Stiamo lavorando insieme e quel che abbiamo costruito oggi è frutto del lavoro degli scout. Abbiamo idee e identità e vogliamo portarle avanti insieme“.

Foto: sito Cremonese