Cremaschi saluta l’Inter Miami: “E’ arrivato il momento di prendere una nuova strada”

02/09/2025 | 16:45:24

Cremaschi saluta l’Inter Miami con un messaggio su Instagram, dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Parma: “Dopo 6 anni all’Inter Miami, è arrivato il momento di prendere una nuova strada nella mia carriera professionale. Non è una decisione facile. Questo club mi ha visto crescere dall’Accademia fino alla prima squadra, mi ha formato come giocatore e come persona e mi ha dato l’opportunità di vivere esperienze che porterò sempre con me. Sono grato ai tifosi per il loro sostegno, ai miei allenatori, compagni di squadra, allo staff e a tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso, in particolar modo alle famiglie Mas e Beckham. Me ne vado sapendo di aver dato tutto ogni giorno per questa maglia e con la tranquillità di aver onorato il ruolo che mi è stato dato. Ora devo affrontare nuove sfide, uscire dalla comfort zone e continuare a crescere a livello personale e professionale. L’Inter Miami sarà sempre parte della mia storia e di ciò che sono. Grazie per questi anni indimenticabili”.

FOTO: Sito Parma