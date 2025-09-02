Ufficiale: Cremaschi nuovo giocatore del Parma

02/09/2025 | 16:29:55

Il Parma ha annunciato l’arrivo di Cremaschi, il comunicato: “Parma Calcio annuncia che Benjamin Cremaschi è stato acquisito dal Club Internacional de Fútbol Miami a titolo temporaneo con diritto di opzione. Nato a Miami nel 2005, Benjamin è cresciuto nella squadra della sua città, dopo aver cominciato nelle giovanili del Key Biscayne Soccer Club e del Weston FC Academy, fino a conquistare la maglia da titolare del Club Internacional de Fútbol Miami. Dal 2023 a oggi ha disputato 107 partite (realizzando 8 gol e 9 assist) e nell’ultimo Mondiale per Club è stato fra i protagonisti giocando tutti i match fino agli ottavi di finale contro il PSG. Centrocampista moderno, Benjamin ha giocato con le selezioni giovanili degli Usa, ha ricevuto la convocazione dell’Argentina U20, ma poi ha esordito con la maglia della Nazionale statunitense il 13 settembre 2023, ad appena 18 anni, nel match vinto contro l’Oman: è stato poi convocato nel gennaio scorso per i match con Venezuela e Costa Rica, giocando e vincendo in entrambe le occasioni. Oggi è il capitano della Nazionale USA U20. Tutto il Parma Calcio è lieto di accogliere ‘Benja’ nella sua nuova casa gialloblu”.

FOTO: Sito Parma