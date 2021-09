Craig Bellamy dice addio all’Anderlecht per problemi di depressione

L’ex calciatore del Liverpool e del Galles, Craig Bellamy ha lasciato il suo posto di assistente allenatore di Vincent Kompany all’Anderlecht per motivi di salute. Ad annunciarlo è stato lo stesso club con una nota ufficiale e diversi messaggi social. Dietro alla decisione dell’ex calciatore ci sarebbero i suoi problemi con la depressione. Il 42enne, infatti, già in passato aveva sofferto di tale disturbo reso noto da lui stesso in alcune interviste.