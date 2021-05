Cragno: “Vogliamo salvarci oggi. Due settimane fa sembrava impossibile. La svolta con il Parma”

Intervistato da Dazn, il portiere del Cagliari, Alessio Cragno, ha parlato a pochi minuti dalla gara con la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Per noi è una partita fondamentale, fare risultato pieno potrebbe significare avere la salvezza matematica già in questo turno e sarebbe incredibile: rispetto a come eravamo messi 15 giorni sarebbe una grande soddisfazione, sembrava quasi impossibile. Abbiamo trovato energie mentali e fisiche per crederci. La gara con il Parma è stata la svolta certamente. Quello che ci siamo detti rimane nello spogliatoio, ma la partita è da dentro o fuori”.

Foto: Twitter Cagliari