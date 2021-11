Cragno: “La squadra ha dimostrato di voler cambiare le cose”

Alessio Cragno ha commentato a DAZN il periodo negativo del suo Cagliari: “Risultati a parte, la strada intrapresa è quella giusta, la squadra ha dimostrato di voler cambiare le cose. Con questa voglia riusciremo a uscire da questo momento difficile. C’è qualcosa che non sta funzionando, altrimenti ora non ci saremmo in questa situazione ma adesso non c’è tempo per pensare ai problemi, dobbiamo trovare delle soluzioni. Anche oggi abbiamo dimostrato di poter far male a una squadra che mette in difficoltà tutti anche in Europa. Hanno una qualità straordinaria, però abbiamo tenuto bene il campo. Per noi deve essere un punto di partenza”. Sulla convocazione di Mancini: “Sono molto felice sotto questo aspetto anche se sarebbe stato più bello andarci dopo un risultato positivo stasera”.

FOTO: Twitter Cagliari