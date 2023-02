Cragno: “Il campo mi è mancato, spero di sfruttare questa possibilità”

Ritrova minutaggio e la titolarità Alessio Cragno, l’ex Cagliari è stato schierato titolare per affrontare la Salernitana all’Arechi. Preferito a Di Gregorio, il ventottenne non gioca una partita in Serie A dallo scorso campionato quando indossava la maglia rossoblù. In questa stagione ha trovato spazio solamente in Coppa Italia, dove con i biancorossi ha disputato tre partite. Le parole dell’estremo difensore rilasciate ai microfoni di Dazn: “Il campo quando non giochi manca tanto, sono contento di avere questa possibilità e spero di sfruttarla al meglio”.

Foto: Instagram Cragno