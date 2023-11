Cragno: “Devo sfruttare al massimo le occasioni, ci metterò tutto me stesso”

Alessio Cragno, portiere del Sassuolo, ha parlato a SportMediaset dopo la vittoria dei neroverdi in Coppa Italia contro lo Spezia: “Sono stati bravi i miei compagni perché ne hanno segnati 5 su 5, la base di partenza era buona, io ho provato a dare il mio contributo e sono contento di esserci riuscito”.

Poi ha proseguito: “Penso che la partita sia stata buonissima, con tantissime occasioni, poi quando non segni basta una mezza situazione per prendere gol, ma siamo riusciti a non prenderlo ed è positivo, e poi siamo anche riusciti a passare il turno”.

Infine, sull’esultanza finale: “Sono contento. So che devo sfruttare le occasioni che mi arrivano, metto tutto me stesso per riuscire a farlo. Sono contento perché era importante riuscire a passare il turno”.

Foto: Instagram Sassuolo