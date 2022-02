Cragno: “Da gennaio c’è lo spirito giusto. Questa è la strada giusta per salvarsi”

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria sull’Atalanta.

Queste le sue parole: “Vincere qui non è da tutti, abbiamo avuto un grande atteggiamento e abbiamo lottato su ogni pallone. Per noi e per la classifica è un risultato fondamentale. Da quando siamo tornati dalla sosta invernale c’è un altro spirito, atteggiamento, cattiveria, e non solo in campo. Questa è la strada giusta da percorrere per salvarci. Quando sei in difficoltà e sei stanco, con questo spirito sopperisci alle mancanze. Il nostro obiettivo è tirarsi fuori il prima possibile da qui, ma il fatto che da 4-5 partite abbiamo questo atteggiamento è un punto di partenza fondamentale per salvarci”.