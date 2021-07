Cragno: “Cercheremo di fare un salto di qualità per esprimere il nostro gioco”

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della squadra a Pejo:

“L’obiettivo è quello di dare sempre il massimo per aiutare il Cagliari a raggiungere i risultati migliori possibili. Quello che abbiamo vissuto l’anno scorso ha contribuito a rendere il gruppo ancora più forte: può darci una grossa mano in vista della prossima stagione”

Su cosa devono portarsi dalla passata stagione:

“Della stagione passata dobbiamo mantenere l’atteggiamento dimostrato nella seconda parte di campionato. Metterlo in campo dall’inizio porterà risultati migliori. Il mio sogno è potermi togliere qualche soddisfazione, il che non significa vincere lo scudetto o arrivare necessariamente in Europa: ma dobbiamo fare quel salto di qualità per andare ad esprimere il nostro gioco a viso aperto su ogni campo. Ci sono alcuni momenti della partita che si possono gestire meglio, anche in base alle esperienze. Certamente gli ultimi due mesi dell’anno scorso sono serviti per farci capire l’importanza di rimanere concentrati sino al 90’ per portare a casa il risultato“.

Infine, un commento sulla Nazionale:

“Certo, mi è dispiaciuto non essere stato convocato per gli Europei, tutti avrebbero voluto partecipare ad una competizione del genere. Purtroppo c’erano tanti buoni portieri, uno doveva rimanere a casa, fa parte del gioco. A settembre ci sarà una nuova convocazione, farò di tutto per meritarmi la chiamata”

