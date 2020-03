CR7 torna a Madrid: il portoghese è al Bernabeu per assistere al Clasico

CR7 torna al Bernabeu quasi due anni dopo la festa per la conquista della tredicesima Champions del Real. L’attaccante portoghese ha infatti approfittato del rinvio di Juve-Inter per volare in Spagna insieme alla sua compagna. E l’asso bianconero è stato immortalato nel mitico impianto di Madrid pochi minuti prima dell’inizio del Clasico tra Real e Barcellona, uno degli eventi più seguiti in assoluto dagli appassionati di tutto il mondo.

Foto: Twitter ufficiale Juve