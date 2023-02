CR7 sui social: “Ottime sensazioni per aver segnato 4 gol e aver superato quota 500 reti in carriera nei campionati”

Cristiano Ronaldo esulta sui social dopo i 4 gol segnati in serata, nella vittoria dell’Al Nassr e aver superato quota 500 gol nei campionati.

Queste le parole del portoghese: “Ottime sensazioni aver segnato 4 gol e aver superato il mio 500° gol in campionato in una vittoria molto solida della squadra”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Foto: twitetr Al Nassr