CR7 segna il gol numero 900 in carriera. I complimenti del Manchester United

Cristiano Ronaldo non finisce mai di sorprendere e, nonostante i 39 anni sulla carta d’identità, continua a macinare record su record. Ieri con il suo Portogallo, nella sfida di Nations League contro la Croazia, ha vissuto una serata magica: al 34° ha messo a referto la sua rete numero 900 in carriera, numeri da paura. Il 900° gol segnato in carriera lo rende il primo a raggiungere questa soglia in gare ufficiali. Molti i club che si sono complimentati con lui. Oggi è arrivato anche il post del Manchester United, squadra in cui forse Ronaldo è diventato il CR7 che ora tutto il mondo conosce. Ecco i complimenti del club inglese: “Congratulazioni per i 900 gol in carriera Cristiano”.

Foto: Twitter Manchester United