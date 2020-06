CR7 scalpita e mostra i muscoli: “La competizione sta arrivando”

Cristiano Ronaldo è pronto per la ripresa del campionato. Il campione portoghese della Juve, a pochi giorni dal nuovo via al calcio giocato (il club bianconero è atteso dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan), si è mostrato carico e scalpitante: “Monday motivation. The Competition is coming”, ha scritto CR7 sui propri account social postando una foto che lo ritrae durante un allenamento in palestra.

Monday motivation!💪🏻 The Competition is coming ⚽️😀 pic.twitter.com/mdVq45pz8s — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 8, 2020

Foto: Twitter ufficiale Juve