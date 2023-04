CR7 rischia arresto ed espulsione per gesto osceno

Ha dell’incredibile ciò che sta succedendo a Cristiano Ronaldo nella sua esperienza araba. Alla fine del derby tra Al Hilal e il suo Al Nassr il portoghese è stato protagonista di un gestaccio verso la tifoseria avversaria dopo che CR7 è stato continuamente beccato con cori a favore del rivale storico Leo Messi. L’accusa nasce nel momento in cui il numero sette per rispondere ai tifosi si è toccato le parti intime, gesto illegale in Arabia Saudita, tale da poter chiedere l’arresto dell’attaccante.

Foto: cristiano ronaldo twitter al nassr