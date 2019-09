CR7, riecco il Wanda Metropolitano: il portoghese pronto a sfatare il tabù

Ancora poche ore e poi al Wanda Metropolitano si accenderanno, nuovamente, i riflettori per l’attesissima sfida, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, tra Atletico e Juventus. A spaventare la squadra di Diego Pablo Simeone, sarà indubbiamente Cristiano Ronaldo. L’uomo Champions per eccellenza (122 sigilli e 5 titoli) ritrova i suoi vecchi cugini che, per ben 9 anni, ha affrontato e spesso castigato con addosso la maglia del Real Madrid. CR7, infatti, ha già sfidato i Colchoneros 31 volte in carriera conquistando 15 vittorie, 8 pareggi e altrettante sconfitte. Numeri alla mano, dunque, il portoghese rappresenta un vero amuleto e un autentico giustiziere. I bianconeri proveranno a sbancare la tana del Cholo considerando i tanti centri già messi a segno dal fuoriclasse lusitano contro l’Atletico, esattamente 22 in, come detto, 31 incroci. Da precisare, però, che al Wanda, nuovo impianto che ospita i Rojiblancos, Ronaldo è rimasto a secco due volte su due. Sarri è comunque fiducioso poiché Cristiano ha già piegato l’Atletico in due finali della massima competizione europea per club, nel 2014 all’Estadio da Luz di Lisbona (4-1) e nel 2016 a San Siro (5-3 ai rigori con CR7 ultimo a calciare). Non resta che attendere, con l’auspicio di rivedere l’ex Real scatenarsi come accaduto in occasione del ritorno degli ottavi di finale dell’ultima edizione della Champions. Cristiano Ronaldo, miglior marcatore in assoluto nella storia del derby di Madrid, non vede l’ora di trascinare la sua Juve e contestualmente di sfatare quel maledetto tabù.

Foto: Klankosova