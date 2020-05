CR7 pronto a tornare a Torino: l’aereo privato del portoghese ha lasciato Madeira. Le immagini

Cristiano Ronaldo si appresta a tornare in Italia. Dopo che la Juve ha stilato il programma della ripresa degli allenamenti alla Continassa, con le prime sedute individuali previste per la giornata di martedì e l’invito ai calciatori che si trovano all’estero di fare rientro nel nostro Paese, anche il campione lusitano si prepara a fare rientro a Torino dopo aver trascorso gli ultimi due mesi nella sua villa a Funchal. Nel tardo pomeriggio, infatti, l’aereo personale di CR7, un Gulfstream G200, è partito dalla città di Funchal, capitale di Madeira (come testimoniano le immagini sottostanti) ed è atterrato da pochi minuti allo scaldo dell’aeroporto di Barajas, a Madrid. Ultimo passaggio prima del ritorno in Italia.

Foto: Twitter ufficiale Juve