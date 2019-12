CR7, nessuno come lui in Europa: è il miglior marcatore del decennio nelle competizioni Uefa

Cristiano Ronaldo non smette di stupire. Per la quarta volta negli ultimi 7 anni infatti il campione portoghese è stato il miglior marcatore dell’anno nelle competizioni Uefa. CR7 aveva già ottenuto questo riconoscimento nel 2013, 2014 e 2017, quest’anno si è nuovamente laureato capocannoniere grazie ai 7 gol in Champions con la Juve e ai 14 segnati con la maglia del Portogallo. Ma non è tutto: come si evince dal post dell’organismo europeo, Ronaldo è stato anche il miglior goleador in competizioni Uefa dell’ultimo decennio con ben 145 gol segnati.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1211682104117006336

Foto: Twitter ufficiale Juventus