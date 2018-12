CR7, le sorelle in coro: “Pallone d’Oro a Modric? Che mafia! Preoccupate per il futuro del calcio”

Il Pallone d’Oro 2018 è stato assegnato a Luka Modric, mentre Cristiano Ronaldo finisce al secondo posto. Una decisione che ha scatenato diverse reazioni, ma le più forti sono giunte direttamente dalle sorelle del fenomeno portoghese della Juventus. Elma e Katia, attraverso i propri account Instagram, hanno esternato il totale disappunto in merito alla mancata vittoria del fratello utilizzando toni a dir poco coloriti: “Purtroppo questo è il marciume del mondo in cui viviamo, tra la mafia e i figli di p… del denaro. Ma presto – scrive Elma – vedremo giustizia. Il potere di Dio è più grande di questo marciume. Dio non sbaglia”. Katia, postando la foto di CR7, scrive: “Miglior giocatore del mondo… per chi capisce di calcio chiaramente. Sono preoccupata per il futuro del calcio”.

Foto: Twitter ufficiale UEFA