CR7: “L’Arabia Saudita al centro del calciomercato? E’ solo l’inizio. Quando l’ho detto 6 mesi fa sono stato preso per pazzo”

Cristiano Ronaldo, capitano del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa in merito al calciomercato che in Arabia Saudita è stato dominante, strappando tanti fuoriclasse anche a top club europei.

Queste le parole del portoghese: “Sapevo che sarebbe successo, l’ho detto sei mesi fa e tutti pensavano che fossi io il pazzo. Ma in fondo il matto non è poi così matto e risulta essere normale giocare nel campionato arabo. Per me è stato un grande privilegio cambiare la cultura di un Paese in termini di calcio e vedere grandi stelle andare in Arabia Saudita. E posso aggiungere una cosa, quello che abbiamo visto tutti questa estate, è solo l’inizio. Una nuova frontiera per il calcio? Pu essere certamente”.

Foto: Instagram Al Nassr