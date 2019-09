CR7 in lacrime: “Sono il più forte, ma mio padre non ha visto i miei successi”

Cristiano Ronaldo, fenomeno portoghese della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista rilasciata a Good Morning Britain scoppiando in lacrime parlando della scomparsa del padre avvenuta nel 2005: “La mia tristezza? Essere il numero uno, e sapere che lui non lo può vedere. Lo vedono la mia famiglia, mia madre, mio figlio. Ma mio padre non ha potuto vedere nulla”. Successivamente a CR7 viene mostra un video che ritrae suo padre: “Non l’avevo mai visto. Pensavo che l’intervista sarebbe stata divertente, non mi aspettavo di piangere. Ma non ho mai visto queste immagini, non so dove le abbiate recuperato. Devo averle, per mostrarle alla mia famiglia. Il miIn realtà, non l’ho mai conosciuto davvero al 100%. Era un alcolista, non ho mai avuto una conversazione normale con lui. Era dura”.

‘He doesn’t see me receive awards.’

In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.

Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR

