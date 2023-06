CR7: “Il campionato saudita di basso livello? Lo dite voi, che non guardate le partite”

Cristiano Ronaldo, asso del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Islanda valida per le qualificazioni ad Euro 2024.

Il giocatore ha parlato in merito alla sua esperienza nel campionato saudita: “So di essere in testa ai record di gol e presenze della nazionale, ma non seguo i record, sono loro che inseguono me. Sono contento, è una motivazione per giocare ai massimi livelli. Ho l’ambizione di voler ancora la storia per il Portogallo. Spero che possiamo ancora vincere altri titoli”.

Giocare in Arabia influisce sulla posizione in Portogallo? “Da quando sono in Arabia Saudita, sono anche in nazionale. Ho già giocato tre partite, quindi non incide assolutamente. Potete chiedere al mister. Il campionato saudita è bello, magari voi non guardate le partite, ma va bene. E ora i trasferimenti parlano da soli. Sono contento e spero di segnare più gol”.

Foto: Instagram Al-Nassr