CR7, gol da urlo (e da record): colpo di testa a 2,56 metri d’altezza!

Un gol da urlo contro la Samp per stabilire un altro record. Come riporta il profilo Twitter ufficiale della Juve, da quando gioca nei top-5 campionati europei (2003/04), Cristiano Ronaldo ha segnato 69 gol di testa, più di qualsiasi altro giocatore nel periodo. Ma non è tutto: i portoghese, nello stacco in occasione del gol, è arrivato all’altezza di 2,56 metri, rimanendo in aria per quasi un secondo. Una perla che ha permesso alla Juve di sbancare il “Ferraris” 2-1 e allungare in vetta sull’Inter a +3.

https://twitter.com/juventusfc/status/1207378738800934912

https://twitter.com/juventusfc/status/1207377482829225992

Foto: Twitter ufficiale Juventus