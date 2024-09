CR7 elogia Yamal: “Ha un talento pazzesco. Credo che sarà tra i migliori giocatori per la nuova generazione”

Cristiano Ronaldo ha elogiato Lamine Yamal. L’asso del Barcellona, 17 anni, è andato a segno ieri in Champions League, provando a trascinare da solo il club catalano in 10, contro il Monaco.

Ronaldo, su un canale Youtube, ha così parlato del giovane spagnolo: “Vedo tanto talento in lui. Vedo un enorme potenziale, è un grande talento. Quando sei così giovane ti serve anche fortuna, spero che non incontri problemi. È in un contesto che può aiutarlo molto a migliorare. Anche l’ambiente della nazionale spagnola è davvero buono per crescere. Ripeto, ha un grande potenziale. Ma vediamo cosa succederà nel suo percorso. Credo che sarà uno dei migliori giocatori per questa nuova generazione”.

Foto: Instagram Barcellona