CR7 e Messi, l’ultimo ballo in Qatar. E i fuoriclasse pubblicano una foto iconica sui social

“The last dance”, non solo è un titolo di diversi film, ma anche un modo di dire, di parlare, di un ultimo ballo, quello che si apprestano a vivere i due fuoriclasse dello scorso decennio, CR7 e Messi, al loro ultimo (probabilmente) Mondiale. L’unico grande trofeo che manca a entrambi per chiudere una carriera leggendaria. Ronaldo per essere ricordato non solo per il miglior goleador di sempre con una Nazionale, Messi per scrollarsi di dosso l’incubo Mondiale, il primo senza Maradona, suo idolo, ma anche un’ombra pesante con la quale convivere praticamente da sempre.

Sarà l’ultima occasione per i due per provare a vincere quel Mondiale, sfiorato solo da Messi nel 2014 in Brasile, quando perse in finale con la Germania, accarezzato solo da Ronaldo, nell’ormai lontano 2006, quando il suo Portogallo si inchinò alla Francia in semifinale, battuto da un rigore di Zidane. Era il primo Mondiale di Ronaldo, nei successivi 3, 2010, 2015, 2018, non è mai andato oltre gli ottavi di finale.

Insomma, per entrambi i fenomeni, una grande opportunità, sapendo che entrambi potrebbero rimanere a bocca asciutta ancora una volta, visto l’enorme concorrenza delle altre Nazionali. I due fuoriclasse, hanno pubblicato una foto iconica sui social, per una campagna pubblicitaria, ma una foto destinata ad entrare nella storia.

I due fenomeni sono intenti a giocare a scacchi, in un’ultima, straordinaria, lunga partita, un’ultima sfida prima che cali il sipario. “La vittoria è uno stato della mente”, il loro post sui social, destinato a restare l’immagine del Mondiale, e non solo.

