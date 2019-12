CR7 e l’inedita sfida a Marassi: contro la Samp prima volta a Genova per il portoghese

Quella contro la Samp sarà una gara dal sapore speciale per Cristiano Ronaldo. Il portoghese della Juve, infatti, domani calcherà per la prima volta il terreno del “Ferraris”. Nella passata stagione, il fuoriclasse ex Real Madrid saltò le sfide esterne sia contro il Genoa sia contro i blucerchiati (perse entrambe 2-0 dai bianconeri allora guidati da Allegri). Contro la squadra di Ranieri, dunque, CR7 proverà l’emozione di scoprire una nuova città ed entrare in uno stadio mai visitato prima. Sarri – salvo sorprese – lo lancerà dal primo minuto in attacco insieme a Dybala, con Bernardeschi alle loro spalle e Higuain pronto a subentrare a gara in corso. Per il portoghese l’inedita sfida a Marassi può rappresentare l’occasione giusta per incrementare il bottino di gol in stagione (finora sono 11) e avvicinarsi nel migliore dei modi alla finale di Supercoppa.

Foto: Twitter ufficiale Juventus