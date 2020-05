CR7 e il ritorno agli allenamenti alla Continassa: le immagini

Prosegue il lavoro in Continassa per la Juve. Oggi è stato anche il “primo” giorno per Cristiano Ronaldo: il campione portoghese, dopo aver trascorso la quarantena nella sua Madeira, stamattina ha svolto le visite mediche e successivamente ha fatto la prima sgambata al centro sportivo bianconero. Di seguito le immagini pubblicate sui social dalla Juve.

Foto: Twitter ufficiale Juve