CR7 è atterrato a Manchester: sta per cominciare la sua seconda avventura ai Red Devils

Cristiano Ronaldo è atterrato in serata a Manchester, pronto ad iniziare la seconda avventura ai Red Devils. Lo ha comunicato lo stesso club sui propri canali social, riabbracciando così il fenomeno portoghese dodici anni dopo il suo addio che lo ha portato al Real Madrid. Al Manchester Airport c’era Darren Fletcher, suo ex compagno ai tempi della scorsa avventura inglese, per dargli il benvenuto.

Foto: Facebook personale CR7