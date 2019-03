CR7, due insufficienze di fila. La solitudine e non solo

Due insufficienze consecutive. Tra Bologna e Napoli Cristiano Ronaldo ha giocato forse le peggiori gare stagionali. L’attenuante c’è: soprattutto nel secondo tempo di Napoli è stato lasciato nel deserto, mai assistito e quindi non nelle condizioni migliori per lasciare il segno. Ma è anche vero che lui ha fatto poco per incidere, ha corso spesso a vuoto, non si è caricato la squadra sulle spalle come avrebbe dovuto. La Juve ha bisogno del miglior Ronaldo per provare la rimonta contro l’Atletico Madrid, quello attuale non fa la differenza. Neanche in minima parte.

Foto: twitter ufficiale Juve