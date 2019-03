CR7, CR7, CR7: tripletta all’Atletico come nella semifinale Champions del 2017

CR7 sempre più bestia nera dell’Atletico. Le cinque dita mostrate dopo la notte di Madrid erano solo un avvertimento: il portoghese, sbeffeggiato al Wanda Metropolitano dopo la sconfitta dell’andata, ha servito un altro tris ai Colchoneros, mandandoli all’inferno nel match di ritorno. Il portoghese si è caricato la Juve sulle spalle trascinandola ai quarti di finale di Champions. E la tripletta rifilata all’Atletico, non è certo una novità per CR7: l’ex Real, che in 31 partite ha rifilato 25 reti e 8 assist contro i Colchoneros, ha già siglato una tripletta in una stracittadina nel 2017, gara valevole per la semifinale d’andata della Coppa dalle Grandi orecchie.

Foto: Twitter ufficiale Juventus