CR7: “C’è ancora tanto da conquistare insieme”. Ma utilizza la maglia del Portogallo

Cristiano Ronaldo festeggia i 770 gol su Instagram. Un traguardo che lo porta ad essere il miglior marcatore nella storia del calcio. Con una didascalia, lo juventino scrive: “C’è ancora tanto da conquistare insieme”, ma mette una foto con la maglia del Portogallo.

Queste le sue parole: “C’è ancora molto altro da ottenere e credo che possiamo farlo insieme. Gli obiettivi sono una parte essenziale di ciò che sono. Non riesco a smettere di cercare di più, non vedo l’ora di raggiungere un altro record! Voglio sempre di più e penso che sia per questo che le persone spesso dicono che ho così tanta energia e che non mi fermo mai. Forse è vero, ma questo è essenziale per tenermi in vita!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Foto: AS