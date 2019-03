CR7 carica la Juve: “Crediamoci, possiamo vivere una notte speciale. Ai tifosi dico…”

CR7 carica la Juve in vista della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. L’attaccante portoghese ha parlato così ai microfoni del sito ufficiale bianconero: “Queste sono le grandi notti, quelle fantastiche: le notti di Champions League. La squadra è fiduciosa di fare una grande partita e lo sono anche io: possiamo davvero vivere una notte speciale, sia sul terreno di gioco che sugli spalti. L’Atletico è una squadra forte, lo sanno tutti: difende bene, non prende rischi e difende contrattaccando, ma noi siamo pronti, vogliamo fare qualsiasi cosa per batterli. I dettagli faranno la differenza, ma noi vogliamo passare il turno e andare ai quarti di finale. Il calcio, d’altronde, è così. Nessuno si aspettava di perdere all’andata, ma tutto può succedere, e noi vogliamo dare una grande risposta nella nostra casa, davanti al nostro pubblico.Stiamo facendo una ottima stagione e abbiamo adesso due obiettivi: il Campionato e la Champions League. Ai tifosi dico: pensiamo positivo, crediamoci. E’ possibile, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto, rendete lo stadio fantastico, e noi cercheremo di fare il massimo sul campo. Get ready to comeback!”, ha chiuso CR7.

Foto: Twitter ufficiale Juventus