CR7 all’ultimo respiro: la Juve torna in vetta. Poker di Roma e Lazio, ok Fiorentina e Cagliari

Sono terminate le gare serali valide per la decima giornata di Serie A. Vittoria sofferta per la Juve: i bianconeri di Sarri hanno la meglio del Genoa grazie a un rigore realizzato da Ronaldo in pieno recupero. Vincono 4-0 Lazio e Roma, rispettivamente contro Torino e Udinese. Successi importanti anche per Cagliari (3-2 al Bologna) e Fiorentina (2-1 in casa del Sassuolo).Sampdoria-Lecce è 1-1: Ramirez risponde a Lapadula nel finale. Di seguito il quadro completo:

Martedì 29 ottobre

19:00 Parma-Verona 0-1 (Lazovic)

21:00 Brescia-Inter (autogol Skriniar – Martinez, Lukaku)

Mercoledì 30 ottobre

19:00 Napoli-Atalanta 2-2 (Maksimovic, Milik – Freuler, Ilicic)

21:00 Cagliari-Bologna 3-2 (Joao Pedro 2, Simeone – Santander, aut. Faragò)

21:00 Juventus-Genoa 2-1 (Bonucci, Ronaldo – Kouame)

21:00 Lazio-Torino 3-0 (Acerbi, Immobile 2, aut. Belotti)

21:00 Sampdoria-Lecce 1-1 (Ramirez – Lapadula)

21:00 Sassuolo-Fiorentina 1-2 (Boga – Castrovilli, Milenkovic)

21:00 Udinese-Roma 0-4 (Zaniolo, Smalling, Kluivert, Kolarov)

Giovedì 31 ottobre

21:00 Milan-Spal

CLASSIFICA: Juve 26; Inter 25; Atalanta 21; Roma 19; Napoli, Lazio, Cagliari 18; Fiorentina 15; Parma 13; Bologna, Verona 12; Torino 11; Udinese, Milan 10; Sassuolo, Lecce 9; Genoa 8; Brescia, Spal 7; Samp. 5.

Foto: Twitter ufficiale Juventus