Covisoc: Triestina, Brindisi e Alessandria ammesse in Lega Pro

Arrivano i comunicato ufficiali dei club ammessi dalla Covisoc in Serie C. Sono arrivati i comunicati ufficiali della Covisoc che ha ammesso in Serie C la Triestina, il Brindisi e l’Alessandria.

Il Brindisi prenderà parte regolarmente al prossimo campionato di Serie C, fugato adesso ogni dubbio dopo le indiscrezioni circa una possibile esclusione da parte della Covisoc. Lo stesso club pugliese lo ha annunciato sui social con il post: “C siamo”.

Note ufficiali anche della Triestina e dell’Alessandria che hanno confermato la loro iscrizione in Lega Pro.

Foto: twitter Serie C