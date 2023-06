Covisoc: Reggina verso la bocciatura, Lecco verso l’ammissione

Non è ancora ufficiale, ma la tendenza della Covisoc è quella di bocciare la Reggina e di dare il via libera al Lecco per la questione stadio. La Reggina sarebbe stata bocciata per non aver versato quanto il Tribunale aveva chiesto di non versare all’interno di quel piano sul debito pregresso che aveva portato alla convenzione dell’omologa. Secondo la Covisoc quel versamento andava fatto. Prevedibile una lunga estate di ricorso tra Collegio di Garanzia, Tar e Consiglio di Stato (entro il 5 luglio la presentazione delle domande). La FIGC ufficializzerà le decisioni il 7 luglio, in attesa soprattutto il Brescia che confida nell’ammissione.

Foto: Logo Reggina